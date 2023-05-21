BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL

Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden sanık, 70 kişiye dava açtı

Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden sanık, 70 kişiye dava açtı

Konya'da süt toplama merkezinde, teknedeki sütle banyo yaparak halkın sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle yargılandıkları davadan beraat eden sanıklardan biri, 70 kişiye dava açtı.

Abone ol

Konya'da süt toplama merkezindeki kazan içinde iç çamaşırlarıyla yıkanma görüntüleri ortaya çıktıktan sonra tutuklanan Emre S, beraat ettikten sonra olayın ardından sosyal medya aracılığıyla kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü 70 kişiden şikayetçi oldu.

Emre S'nin avukatı Mehmet Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 70 kişi hakkında şikayette bulunduklarını belirterek, "Bu kişilerle ilgili ceza mahkemelerinde dava açıldı, yargılamalar devam ediyor. Ceza mahkemelerindeki davalar sonuçlanınca hepsine ayrı ayrı tazminat davası açacağız." dedi.

- Olay

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerinin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler Emre S. ve Uğur T, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, 5. Ağır Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği gerekçesiyle sanıkların beraatine karar vermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Çanakkale'de baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı
TFF, UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpleri açıkladı
Genç kürekçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya
Genç kürekçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2'si altın 3 madalya
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsrailli bakana tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsrailli bakana tepki
Sanatçı Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Sanatçı Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Atıcılıkta Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağı yarın başlıyor
Atıcılıkta Plak Atışları Dünya Kupası'nın Kazakistan ayağı yarın başlıyor
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu, sera ve tarlalara zarar verdi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Nijerya'da ISWAP üyesi 26 terörist etkisiz hale getirildi
Nijerya'da ISWAP üyesi 26 terörist etkisiz hale getirildi
Şahan Gökbakar Fahrettin Koca'yı tebrik etti hedef oldu
Şahan Gökbakar Fahrettin Koca'yı tebrik etti hedef oldu
Ata İttifakı kimi destekleyecek? Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ile görüşecek! Kemal Kılıçdaroğlu ise...
Ata İttifakı kimi destekleyecek? Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ile görüşecek! Kemal Kılıçdaroğlu ise...
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklu
Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklu