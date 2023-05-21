BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklu

Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklu

Ordu’da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Turnasuyu polis uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 700 gram skunk ve 2 bin 150 adet ecstasy hap ele geçirilirken, M.P. (42) ve S.G. (34) ‘uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişi bulundu
Erzincan'da doğa yürüyüşünde kaybolan 2 kişi bulundu
Çanakkale'de baraj gölünde tekne battı: 1 kişi kayboldu!
Çanakkale'de baraj gölünde tekne battı: 1 kişi kayboldu!
Afganistan'da askeri helikopter düştü, 2 pilot yaşamını yitirdi
Afganistan'da askeri helikopter düştü, 2 pilot yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy kullananların sayısı açıklandı
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için yurt dışında oy kullananların sayısı açıklandı
Muğla'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Muğla'ya gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Aydın'da yapılan Avşar Boğa Güreşleri, depremzedeler yararına gerçekleşti
Aydın'da yapılan Avşar Boğa Güreşleri, depremzedeler yararına gerçekleşti
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı
Polislerle ilgili düzenlemeyi duyurdu! Şark görevi bire düşüyor
Polislerle ilgili düzenlemeyi duyurdu! Şark görevi bire düşüyor
Altay Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtuldu
Altay Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtuldu
AK Parti: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz!
AK Parti: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz!
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
İsrail'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten: Lanetliyoruz!
İsrail'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten: Lanetliyoruz!