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İsrail'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten: Lanetliyoruz!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsrail'e bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten: Lanetliyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in güvenlik güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskınına tepki göstererek, "Lanetliyoruz” dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif’e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz. İsrail makamlarını Harem-i Şerif’in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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