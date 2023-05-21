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Zelenskiy, Bahmut'un "Rus işgali altında olmadığını" söyledi

Zelenskiy, Bahmut'un "Rus işgali altında olmadığını" söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Bahmut şehrini ele geçirdiği açıklamasına ilişkin, "Bahmut, bugün itibarıyla Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiş durumda değil." dedi.

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Zelenskiy, G7 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya'nın Hiroşima kentinde basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin Rusya'nın Bahmut'ta kontrolü tamamen ele geçirdiği açıklamasını anımsatması üzerine Zelenskiy, "Bahmut, bugün itibarıyla Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmiş durumda değil. Bu sözlerin 2 ya da 3 tercümesi yok." yanıtını verdi.

Sahadaki stratejilerini paylaşamayacağını kaydeden Zelenskiy, "Şu anda bu ülke (Rusya) bizi işgal edemez, bu savaşı kazanamaz." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubuna bağlı güçlerin Rus ordusunun da desteğiyle Bahmut'u ele geçirdiğini açıklamıştı.

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