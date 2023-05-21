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Bitlis'te Mayıs ayında kar yağdı, vatandaş yeniden soba kurdu

Bitlis'te Mayıs ayında kar yağdı, vatandaş yeniden soba kurdu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerine mayıs ayında kar yağarken, vatandaşlar ise soba yakmak zorunda kaldı.

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Bölgede etkili olan sağanak yağış, Adilcevaz sınırlarındaki Süphan Dağı’na kar olarak düştü. Dağın eteğindeki yüksek rakımlı köylerde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında düşüş yaşanırken, vatandaşlar ise yazı beklerken soba yakmak zorunda kaldı.

Orhan Gezer isimli vatandaş, yüksek kesimlerde kar yağışının olduğunu belirterek, “Hava bir türlü ısınamadı. Kalın giysi giymek zorunda kalıyoruz” dedi.

Orhan Emen ise yazı beklerken kar yağışının etkili olduğunu söyleyerek, “Havalar bir türlü ısınamayınca soba yakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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