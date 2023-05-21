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Aydın’da bahar yağmurları barajları dolduruyor

Aydın’da bahar yağmurları barajları dolduruyor

Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın’da kış ortasında yaşanan kuraklık tehlikesi bahar yağışları ile birlikte sona erdi.

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Aydın ve çevresinin içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayan İkizdere Barajı’nda su seviyesinin her geçen gün arttığı kaydedildi.

Bu yıl kış yağışlarının ortalamanın altında kalması nedeniyle kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan Aydın’da 12 Mart’tan sonra başlayan yağışlar yüzleri güldürüyor. Mart ayına kurak giren Aydın ilinde 12 Mart’tan sonra yaklaşık 20 günde 85,9 kilogram yağış düştü. Uzun yılar ortalamasına göre 69,9 kilo yağış alan Aydın’a Mart 2023’te metrekareye 15 kilogram fazla yağış düşerken, Nisan ayı içerisinde de metrekareye ortalama 60 kilogram yağış düştü. Uzun yıllar ortalamasına göre Nisan ayı içerisinde metrekareye 48,8 kilogram yağış alan Aydın’da Nisan ayında metrekareye fazla yağan yaklaşık 10.2 kilogramlık yağış hem toprağın tavda kalmasını hem de barajların su seviyesinin yükselmesini sağladı.

Mayıs ayında da yağışlar devam ederken Meteoroloji Müdürlüğü Aydın ve çevresinde 29 Mayıs Pazartesi gününe kadar aralıklarla yağışların devam edeceğini duyurdu.

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