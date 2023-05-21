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Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Konya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

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Ereğli'de Nezir Büyükçay idaresindeki 63 AAP 153 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüste bulunan Nesibe Büyükçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Nezir Büyükçay ile minibüste bulunan Mehmet Büyükçay, Süreyya Büyükçay, Aslan Büyükçay, Enes Büyükçay, Ahmet Büyükçay, Nurullah Büyükçay, Azat Büyükçay yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

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