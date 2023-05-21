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Japonya'daki G7 Zirvesi'nde Zelenskiy ile Biden bir araya geldi

Japonya'daki G7 Zirvesi'nde Zelenskiy ile Biden bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Başkan Biden, Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ne katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmesinde, Ukrayna’ya mühimmat ve zırhlı araç sağlayacaklarını dile getirdi.

Biden, 375 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini de duyurarak, "Ukrayna'nın arkasındayız ve hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.

Zelenskiy ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, G7 Zirvesi kapsamında Biden ile görüştüğünü belirterek, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı 37 milyar dolarlık finansal yardım ve 375 milyon dolarlık askeri yardım için Biden’a teşekkür ederek, "Asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Biden’ın uluslararası havacılık koalisyonunu destekleme kararını not ettiğini vurgulayan Zelenskiy, şunları kaydetti:


"Ülkemizin savunma yeteneklerini güçlendirmek için daha fazla işbirliğini, Ukrayna Barış Formülü'nün uygulanmasını, Ukrayna’nın yeniden yapılanma ve iyileştirme projelerini görüştük."

Zelenskiy ayrıca Biden ile görüşmelerinde, Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu, Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO zirvesi ve Kiev’in NATO’ya katılmadan önce güvenlik garantileri alması gibi konuların üzerinde durduklarını belirtti.

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