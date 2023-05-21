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Zelenskiy: "(Bahmut’un halen Ukrayna'nın elinde olup olmadığı) Sanmıyorum"

Zelenskiy: "(Bahmut’un halen Ukrayna'nın elinde olup olmadığı) Sanmıyorum"

"Ruslar şehirde her şeyi yok eden bir kuşatma gerçekleştirdi. Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde"

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Bahmut’da "her şeyi yok eden" bir kuşatma yaptığını söyledi.

Zelenskiy’e basın mensupları Japonya’daki G7 Zirvesi'nde, Rus güçlerinin yoğun saldırısı altındaki Bahmut’un halen Ukrayna’nın elinde olup olmadığını sordu.

Ukrayna Devlet Başkanı soruya "sanmıyorum" cevabını vererek, Rusların şehirde "her şeyi yok eden" bir kuşatma gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Bugün Bahmut yalnızca kalbimizde." ifadesini kullanan Zelenskiy ayrıca "Bahmut'taki savaşın şehirde çok sayıda ölü Rus'tan başka bir şey bırakmadığını" da sözlerine ekledi.

Zelenskiy'nin ardından bazı Ukraynalı yetkililer ise yabancı basına, Ukrayna liderinin Bahmut'un düştüğünü kast etmediğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubuna bağlı güçlerin Rus ordusunun da desteğiyle Bahmut'u ele geçirdiğini açıklamıştı.

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