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Kalp krizi geçirmişti! Savcı Sayan'dan yeni haber var

Kalp krizi geçirmişti! Savcı Sayan'dan yeni haber var

AYDIN'da geçirdiği kalp krizi sonrası ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan eski Ağrı Belediye Başkanı ve AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan sağlık durumunun iyiye gitmesiyle bu sabah taburcu oldu.

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Genel seçimlerde AK Parti İzmir milletvekili adayı olan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, önceki akşam Aydın’da kalp krizi geçirdi. Kriz sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sayan’dan iyi haber geldi.

ADÜ’de tedavisi süren Sayan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı da “geçmiş olsun” ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, sosyal medya üzerinden paylaşımında “Yönetim kurulu üyelerimiz ile geçirdiği kalp krizi sonucu, Adnan Menderes Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Savcı Sayan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

AK Partili Sayan, hastanede Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından yapılan anjiyo sonrası sağlığına kavuştu. Savcı Sayan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde taburcu oldu.

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