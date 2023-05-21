Ali Karahasanoğlu'ndan Uğur Dündar: Dansöz gibi kıvırma net cevap istiyorum

“Habur’da PKK’lılar kahraman gibi karşılanırken bu ülkeyi Kılıçdaroğlu mu yönetiyordu?” diyen Uğur Dündar'ın konuşmasını Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, yorumladı. habur'da PKK'lıların kahraman gibi karşılanmadığını söyleyen Karahasanoğlu, "Dansöz gibi kıvırma.. Net soruyorum.. Net cevap istiyorum.. Üç gün önce, 4 asker ve bir korucuyu şehid eden PKK’lı teröristler, Kılıçdaroğlu’nu mu destekliyorlar, yoksa Erdoğan’ı mı?.." dedi.

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Gazeteci Uğur Dündar'ın 14 Mayıs tahmini tutmadı ancak seçim sonuçlarına öfkesi dinmedi. Seçimden bir hafta önce "büyük dip dalga geliyor" diyen ve Millet İttifakı'nın kazanacağı yönünde yazılar kaleme alan Dündar'ın hedefinde iktidar partisi vardı.

Seçim sonrası iktidarı terör örgütleriyle işbirliği suçlaması yönelten Dündar'ın konuşması muhalefet cephesinde "tarihi konuşma" olarak sunuldu.

Dündar'ın açıklamalarını Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Dündar’ın 4 Mayıs başlığı: Şerefsiz!" başlıklı yazısında değerlendirdi. Karahasanoğlu, önce Dündar'ın suçlamalarına sonra da yanıtlarına yer vererek sert sözlerle tepki gösterdi:

Birinci soru Saadetlilerden çalma: “BOP eş başkanlığını Kılıçdaroğlu mu yaptı?”

Arıyorum, tarıyorum, BOP Eşbaşkanlığı nedir diye?

Resmi bir tanım yok. 20 yıl öncesinde gündeme taşınan, sonrasında unutulan, Ortadoğu’da sınırların değişmesini öngören ama o bölgede hiçbir ülkenin o günden bu yana sınırının değişmediği gerçeği karşısında “fasa-fiso” diyeceğimiz bir kavram.. BOP eşbaşkanlığının bugün dünya kamuoyunda bir karşılığı yok ama.

İkinci soru şu:

“Habur’da PKK’lılar kahraman gibi karşılanırken bu ülkeyi Kılıçdaroğlu mu yönetiyordu?”

Aç davayı, hesaplaşalım, Uğur Dündar... PKK’lılar Habur’da kahraman gibi karşılanmadı..

Sahtekârsın sen.. Yalancısın. Üçkağıtçısın.. Ki olay şu idi: Çözüm süreci içinde, PKK silah bırakma sözü verdi.. Bu çerçevede, PKK’ya katılan, ama hiçbir silahlı eyleme karışmayanlar, Habur’da savcı önünde ifadeleri alındı, bazıları hakim önüne çıkarıldı..

Büyük çoğunluğu, silahlı eylemleri olmadığı için, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar..

(...)Dansöz gibi kıvırma.. Net soruyorum.. Net cevap istiyorum.. Üç gün önce, 4 asker ve bir korucuyu şehid eden PKK’lı teröristler, Kılıçdaroğlu’nu mu destekliyorlar, yoksa Erdoğan’ı mı?..

“Akil insanları diyar diyar Kılıçdaroğlu mu gezdirdi?”

PKK’lı teröristler, “askerimize kurşun sıkmasın” diye başlatılan çözüm sürecinde, akil insanların belirlenen bölgelerde, halkın düşüncelerini alıp, rapor hazırlaması, seni niye rahatsız etti, Uğur?

Kan akmasının önlenmesi için atılan bu adım, seni niye rahatsız etti? Ama bir sonraki sorun, senin ne kadar vicdansız olduğunu, ne kadar çelişkiler yumağında yüzdüğünü ispatlıyor:

“PKK’lıların şehirlere silah yığmasını Kılıçdaroğlu mu görmezden geldi?”

Bre vicdansız. Bre ilkesiz. Bre kör, bre sağır..

Şehirlere silah yığılmasını, hendekler kazılmasını bertaraf eden kim, Kılıçdaroğlu mu?

O hendeklerin kazılmasında belediye araçları kullanıldığı için, HDP’li başkanları görevden alan, kayyım atayan, Tayyip Erdoğan değil mi?

Yalancı Uğur’dan bir soru daha: “FETÖ’ye dershaneleri Kılıçdaroğlu mu teslim etti?”

Uğur yine yalan söylüyor ama, varsayalım, dershaneler, taa 1990’lardan bu yana FETÖ’nün elinde değildi de, AK Parti döneminde ellerine geçti.. Varsayalım, öyle olsun..

Peki o dershanelerin tamamını kapatan, binalarını devlete geçiren Erdoğan değil mi?

Onlar kapatılırken, ciyaklayan Kılıçdaroğlu değil miydi?

Şimdi o dershanelerin tekrar FETÖ’cülere iade edileceğine dair imalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun bizzat kendisi değil mi?

Ali Karahasanoğlu'nun yazısının tamamı