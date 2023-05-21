Asla yerlerinde olmak istemeyeceğim iki kişi! Ahmet Hakan yazdı

Ahmet Hakan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini değerlendirdi. Hakan, "Yerinde olmak istemeyeceğim birinci kişi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Yerinde olmak istemeyeceğim ikinci kişi ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanıdır." dedi.

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28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu öncesi adaylar ipi göğüslemek için kolları sıvadı. Seçim çalışmaları sürerken adaylardan Kılıçdaroğlu hakkında ilginç bir yorum Ahmet Hakan'dan geldi.

"Asla yerlerinde olmak istemeyeceğim iki kişi" başlıklı yazısında Hakan, nedenlerini sıraları ve Kılıçdaroğlu'na önerisini de paylaştı:

Küçük bir sahil kasabasına yerleşme planı

Yerinde olmak istemeyeceğim birinci kişi Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Yerinde olmak istemeyeceğim ikinci kişi ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerinde olmak istemezdim çünkü... Bütün parametreler kaybedeceğini gösteriyor. Kaybettiği andan itibaren olabilecekler şunlardır:

- 28 Mayıs akşamından itibaren partisinde kıyamet kopacak.

- Partiyi zapt etse bile tabanını zapt edemeyecek.

- Mağlubiyetin yegâne sorumlusu olarak ilan edilecek.

- Anında satışlar başlayacak.

- Gelmekte olanı göğüslemesi mümkün olamayacak.

- Attığı her adım, aldığı her karar sorgulanacak.

- Bol keseden dağıttığı vekillikler yüzünden başı belaya girecek.

Tam bir kâbus yani. Kılıçdaroğlu’nun yerinde olmak istemezdim ama tut ki oldum. Şimdiden şöyle bir plan yapardım:

28 Mayıs akşamı her şeyi bırakıp anında küçük bir sahil kasabasına yerleşme planı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanının yerinde de olmak istemezdim. Çünkü... Olay, öyle bir noktaya geldi ki... Bir türlü kurtarmıyor.

Bir yeri örtüyorsun, başka bir yer açık kalıyor. Nereye yönelsen yönelmediğin tarafın hatırı kalıyor. Topluyorsun, bölüyorsun, çarpıyorsun, çıkarıyorsun olmuyor. Taktikler, stratejiler falan hiçbir işe yaramıyor.

Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu’na yapılan danışmanlık, havanda su dövmekten başka bir şey değil.

Yeryüzünün en şanlı, en namlı, en büyük danışmanları bile artık bu olayı toparlayamaz."

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