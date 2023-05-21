Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Yörük uluslararası öğrencilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin bir "Balkan ülkesi" olduğunu söyledi.

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Yörük, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisi tarafından düzenlenen "Balkan Çalışmaları Atölyesi"nde Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Yörük, YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Fatih Ot'un moderatörlüğündeki etkinlikte, Türkiye'nin Balkanlara yönelik politikasını değerlendirdi.

Yörük, Türk dış politikasının üç ana eksen üzerinden hareket etmeye çalıştığını söyledi.

Bunlardan birincisinin her ülke için geçerli olan milli menfaatleri ve hakları korumak olduğunu belirten Yörük, "İkincisi bölgesel Türkiye'nin ayağının bulunduğu hareket alanı içerisinde olan bölgelerde istikrarı tesis etmek ve bu istikrarı sürdürülebilir hale getirmek. Üçüncüsü ise adil ve hakkaniyete dayalı bir uluslararası düzenin ortaya çıkmasını sağlamaktır." dedi.

Yörük, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünü hatırlatarak, dünyada ve ülkede barış ilkesini Türkiye'nin dış politikasının temel taşı, sac ayağı kabul ettiğini vurguladı.

- "Balkanlar da Türkiye'nin içindedir"

Türkiye'nin Balkanlar'la ilişkisini anlatan Yörük, Türkiye ve Balkanlar'ın etle tırnak gibi olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Balkanlar'ın iç içe geçmiş olduğunu dile getiren Yörük, şunları kaydetti:

"Bugün Balkanlar'daki ülkelerin pek çoğunda halihazırda, asırlar boyu büyük dedelerinden itibaren yaşamakta olan soydaşlarımız olduğu gibi, Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusunun içerisinde muhtemelen dörtte biri de Balkan kökenlidir.

Türklerle Balkan milletleri etle tırnak gibidir. Çünkü asırlar boyunca birlikte yaşamışız hala bir arada yaşıyoruz ve bu süre zarfında biz artık akraba olmuşuz. Kız alıp, kız vermişiz. Aileler kurmuşuz. Dolayısıyla Türkiye bir Balkan ülkesidir. Balkanlar da Türkiye'nin içindedir. Türkiye ve Balkanlar iç içe geçmiştir. Dolayısıyla bugün Türkiye'yi Balkanlar'ın, Balkan coğrafyasının dışında ayrı bir yere konumlandırmaya çalışmak son derece gerçeklerden kopuk, beyhude bir siyasettir. Bunu bilhassa Avrupa Birliği'ndeki dostlarımızın çok iyi bilmesi gereklidir. Arazide bu gerçekleri görmekle beraber, siyaseten bunun aksini iddia etmeye devam ediyorlar fakat bu bana göre hiçbir zaman sonuç vermeyecek, sonuç alamayacakları bir retorikten öteye gidemeyecektir."

Yörük, Balkanlar bölgesinin istikrarı ve refahının artmasının Türkiye için son derece önemli olduğunu vurguladı.