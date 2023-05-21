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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 777 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 309 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 707 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 558 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 777 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 791 bin 309 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,8 ile ithal kömür ve yüzde 13 ile akarsu santralleri izledi.

Türkiye, dün 2 bin 5 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 311 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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