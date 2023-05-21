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UCM: Rusya'nın, Başsavcı Han hakkında arama kararı kabul edilemez

UCM: Rusya'nın, Başsavcı Han hakkında arama kararı kabul edilemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), hakimleri ve Başsavcısı Karim Han hakkında Rusya'da verilen arama kararının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

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UCM'den yapılan yazılı açıklamada, Vladimir Putin hakkında yakalama kararı veren Mahkemenin 2 numaralı ön inceleme dairesi hakimleri ve Başsavcı Kerim Han'ın, Rus Ceza Kanunu uyarınca arananlar listesine eklenmesine tepki gösterildi.

Başsavcı Han hakkında verilen arama kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilen açıklamada, UCM yetkililerine yönelik söz konusu yaptırımların "haksız" ve "dayanaktan yoksun" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, UCM'ye taraf ülkelere ve ilgili kurumlara, görevini bağımsız şekilde yerine getirmesi için Mahkemeyi ve çalışanlarını korumaya yönelik desteğini arttırması çağrısında bulunuldu.

Rusya'nın kararına, UCM'ye Taraf Ülkeler Konseyi'nin benzer bir açıklamayla karşı çıktığı ifade edilen açıklamada, Mahkemenin en ağır suçların cezasız kalmasını önleme görevini kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

- UCM Putin hakkında yakalama kararı verdi

UCM, 17 Mart 2023'te, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova'nın savaş suçu işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM'nin kararına ilişkin açıklamasında, meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydederek, "Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir." demişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Putin hakkında yakalama kararı veren UCM Başsavcısı Karim Han hakkında 19 Mayıs 2023'te arama kararı çıkartmıştı.

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