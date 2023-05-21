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Antalya'da eşini 4 çocuğunun gözü önünde katletti ardından yakınlarını aradı

Antalya'da eşini 4 çocuğunun gözü önünde katletti ardından yakınlarını aradı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde bir şahıs, tartıştığı 4 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü. Şahıs olayın ardından yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

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Olay, Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7444 sokak üzerinde medyana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan sitenin 4’üncü katında eşi ve çocuğu ile beraber yaşayan Metin S. (32), 4 çocuk annesi eşi Ceylan S. (30) ile bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Yaşanan tartışmanın ardından mutfaktan ekmek bıçağı alan Metin S., eşini boynundan ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı.

Yakınlarını arayıp ihbarda bulundu

Ardından ise iddiaya göre önce yakınlarını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Daha sonra ise çocuklar balkona çıkarak yardım istedi. Çocukların çığlıkları ile apartmana koşan komşuları genç kadını kanlar içerisinde gördü. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet şüphelisi koca ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Cinayet anında evde çiftin İ.S. (7), N.S. (11), C.S. (4) ve G.S. (5) isimli çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı varmış

Öte yandan yapılan incelemede şahsın uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi. Cenaze polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası şahsın babası ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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