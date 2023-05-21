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Meral Akşener seçime 1 hafta kala paylaştı Cüneyt Özdemir 'inanılmaz' dedi

Meral Akşener seçime 1 hafta kala paylaştı Cüneyt Özdemir 'inanılmaz' dedi

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerine 7 gün kala Meral Akşener’in sosyal medya paylaşımları şaşırttı. Cüneyt Özdemir “Meral Akşener öyle tweetler atıyor ki sanki bir hafta sonra seçim yok! İnanılmaz…" diye yazdı.

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28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı çalışmalarına devam ederken İyi Parti Genel Başkaı Meral Akşener’in paylaşımları Cüneyt Özdemir’i şaşırttı.

Akşener'in gündemin ilk sırasındaki seçimler yerine spora ilişkin tweetler atması dikkat çekti.

Millet İttifakı içinde bulunan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklediklerini ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter sayfasından 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonasıyla ilgili bir tweet atarken bir başka paylaşımında ise CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6.kez Avrupa Şampiyonu’nda başar sağlayan voleybol takımlarını tebrik etti.

Buz pateni tweeti

Meral Akşener’in seçimlere kısa bir süre kalmasına rağmen siyasete yönelik paylaşımlarının oldukça zayıf kaldığını ifade eden Cüneyt Özdemir “Meral Akşener öyle tweetler atıyor ki sanki bir hafta sonra seçim yok! İnanılmaz…” notuyla yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

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