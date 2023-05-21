'Dedem fanatik CHP'li' diyen genç kızın Erdoğan ile diyaloğu gündem oldu

Rami Kütüphanesi'ne gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 18 yaşında Elif isimli kız, 70 yaşındaki fanatik CHP'li dedesini ikna ederek Erdoğan'a bu seçimde ilk defa size oy verdiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden örnekler vererek CHP'ye yüklendi. Öte yandan 18 yaşındaki Elif isimli kızın dedesiyle olan anısını anlatması salonda gülüşmelere neden oldu.

"Bir nesil sizinle büyüdük"

Bursa'dan geldiğini ve ilk defa oy kullandığını söyleyen Elif, "Çok mutlu oldum yetiştiğim için. Bir nesil sizinle büyüdük. Çocukluğumuzdan şimdiye kadar şimdi de oy verecek destekleyecek kadar sizinle beraber yol yürüdük" dedi.

"Dedem fanatik CHP'liydi. Rozetiyle gezer ceketinin üstünde. Ben de sizin tarafınızdayım çok şükür. Dedeme her fırsatta 'Dede yapma, bizim tarafa geç' diyordum. Dedem dinlemezdi. Dedemi ikna etmeye çalıştım ve ettim. Dedem 70 yaşında ilk defa sizin için oy verdi." ifadelerini kullanan gence Erdoğan, "Dedene selamımızı söyle. Ellerinden öp" karşılığını verdi.