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Kemal Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdur

Kemal Kılıçdaroğlu: Bu artık bir seçim değil, referandumdur

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi için açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada..." ifadesini kullandı.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur oylama için açıklama yaptı.

Paylaşımında, “Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada… Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu videoda ise şöyle konuştu:

* Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi, 10-20 milyon dahası mı gelsin. Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.

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