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Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazandıkları Sivasspor maçı sonrası konuştu. Buruk, tek düşüncelerinin Ankaragücü maçını kazanıp şampiyonluğu ilan etmek olduğunu söyledi.

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Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Okan Buruk çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan başarılı teknik adam şöyle konuştu:

"Son 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Bu bizim ciddiyetimizi, takım savunmasını nasıl yaptığımızı gösteriyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık tek düşüncemiz Ankaragücü maçı. Kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan ediyoruz."

"Tek düşüncemiz Ankaragücü maçı"

"Oyuncularım 'Mayıslar Bizim' sloganımızı sahada taraftarlarla birlikte gösterdiler. Tek düşüncemiz Ankaragücü maçı, kazandığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Ligin güçlü takımlarından birisi. Galatasaray camiası bugün de sahadan mutlu ayrılıyor, yüzümüz gülüyor. İnşallah bunu şampiyonluk gülüşü ile tamamlayabiliriz."

"Son 3 maçta, Icardi'nin skora inanılmaz katkısı var. Kerem'in asistleriyle katkısı var. En iyimizi yakaladığımız anlarda, lig arası oldu, Dünya Kupası arası oldu, felaket yaşadık. Çok fazla aranın olduğu, devamlılığı gösteremediğimiz yerler oldu."

"Icardi kolektif oynuyor"

"Bu sene oyuncular için zorluk oldu. Icardi bize çok geç katıldı. İlk yarının ortalarında oynamaya başladı. Şu anda oyuncularımız birbirini çok daha iyi tanıyor. Ne yapacaklarını biliyorlar. Kerem de aynı şekilde. Kerem'in Icardi'ye verdiği paslar dışında Icardi'nin Kerem'e verdiği paslar da var. Bu da Icardi'nin ne kadar kolektif bir oyun oynadığını ortaya koyuyor. Bütün oyuncularımdan memnunum. İnşallah bu birlikte bize şampiyonluğu getirecek."

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