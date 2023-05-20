Salim Müslim, Türkiye'ye yönelik kirli planlarını deşifre etti!

Terör örgütü PYD'nin Eş Genel Başkanı terörist elebaşı Salim Müslim, Türkiye'deki seçimlere yönelik kirli planlarını deşifre eden açıklamalarda bulundu. Müslim, "Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz." dedi.

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Türkiye tarihi bir seçim sürecinden geçerken terör örgütlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye üzerinde yürüttükleri kirli planları deşifre eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz"

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayına Kandil'den gelen desteğe bir de terör örgütü PYD eklendi. Terör örgütü PYD'nin Eş Genel Başkanı Salim Müslim itiraf niteliğinde yaptığı bir konuşmada Türkiye'deki seçimlerin bir fırsat olduğu değerlendirmesinin yanı sıra "Sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" diyerek kirli planlarını deşifre etti.

"Bu sandıkta ilk defa böyle bir şans geliyor"

2016'dan beri Türkiye'nin Afrin'de yaptıklarını görüyoruz diyen Salim Müslim, "2016'dan beri zaten Türk ordusu, Türk faşizmi hep sahadadır zaten. Afrin'de, orada burada yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bir fırsat gelmiştir. Bu sandıkta ilk defa böyle bir şans geliyor. Tarihte zaten böyle diktatörler seçimle falan gitmemiştir. Bir nokta vardır. Eğer gerçekten sandıkta yenebilirsek bütün intikamları bir kişiden almış oluruz" diyerek Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında nefret dolu söylemlerde bulundu.