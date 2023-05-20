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Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 850’ye yükseldi

Sudan’daki çatışmalarda can kaybı 850’ye yükseldi

Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalarda 850 sivil hayatını kaybettiği açıklandı.

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Sudan'da ordu ile RSF güçleri arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Hartum ve diğer kentlerde 5. haftayı dolduran çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 394'e yükseldiği bildirildi. Doktorların özellikle başkent Hartum dışındaki hastanelere erişimi olmadığı için can kaybının çok daha yüksek olabileceği aktarıldı.

Sudan’daki çatışmalar

Ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanıyor. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan önceki yıllarda isyancılara karşı savaşmak için kurulan RSF’nin ordudan bağımsız bir güç olarak hareket ettiğini belirterek derhal orduya katılmasını, RSF lideri Hamdan Dagalo ise bunun sivil bir yönetim ile gerçekleştirilmesini istiyor.

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