BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rize'de korkunç olay! Ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü!

Rize'de korkunç olay! Ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü!

RİZE Merkez’e bağlı Akarsu köyünde arazi anlaşmazlığından bir şahıs ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Abone ol

Olay, dün Akarsu köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cuma namazından çıkan M.Ç. aralarında arazi yüzünden husumetli olduğu ağabeyi Mustafa Çelik ile tartışmaya başladı. Tartışma gittikçe büyüyünce M.Ç. ağabeyini kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Çelik’i gören vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi.

İhbarın üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağabeyi tarafından bıçaklanan Mustafa Çelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından abisini öldüren M.Ç. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Suriyelilerin dönüşü için yapılan briket evlerin inşaatı devam ediyor
Suriyelilerin dönüşü için yapılan briket evlerin inşaatı devam ediyor
Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Seçimde ikinci tur başladı! YSK açıkladı: Kullanılan oy sayısı belli oldu!
Seçimde ikinci tur başladı! YSK açıkladı: Kullanılan oy sayısı belli oldu!
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş’ın Adana Demirspor maçı kadrosu belli oldu
Beşiktaş’ın Adana Demirspor maçı kadrosu belli oldu
Murat Kurşun evlilikleri, kaç kere evlendi? Ceylan ile ne zaman evlendi boşandı?
Murat Kurşun evlilikleri, kaç kere evlendi? Ceylan ile ne zaman evlendi boşandı?
Hakkari'de askeri araç Zap suyuna uçtu! 9 yaralı asker kepçe yardımı ile çıkarıldı
Hakkari'de askeri araç Zap suyuna uçtu! 9 yaralı asker kepçe yardımı ile çıkarıldı
Ferman Toprak aslen nereli, hangi aşirete bağlı? Ferman Toprak kaç yaşında?
Ferman Toprak aslen nereli, hangi aşirete bağlı? Ferman Toprak kaç yaşında?
Kaset bombası! Kılıçdaroğlu "çıkaracaklar inanmayın" dediği kasetle ilgili Ayhan Bilgen ipucu verdi!
Kaset bombası! Kılıçdaroğlu "çıkaracaklar inanmayın" dediği kasetle ilgili Ayhan Bilgen ipucu verdi!
Almanya’da seçime yoğun ilgi! Kalabalık izdiham yarattı: Uzun kuyruğun ucu bucağı yok!
Almanya’da seçime yoğun ilgi! Kalabalık izdiham yarattı: Uzun kuyruğun ucu bucağı yok!
Benzine kallavi zam geliyor! Tekrar 20 liranın üzerine çıkacak. motorine zam da kapıda
Benzine kallavi zam geliyor! Tekrar 20 liranın üzerine çıkacak. motorine zam da kapıda
Baha evli mi, şarkıcı Baha'nın kardeşi kimdir? Baha'nın çocuğu var mı?
Baha evli mi, şarkıcı Baha'nın kardeşi kimdir? Baha'nın çocuğu var mı?