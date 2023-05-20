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Beşiktaş’ın Adana Demirspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş’ın Adana Demirspor maçı kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç, Dele Alli ve Rachid Ghezzal'in yanı sıra Atiba Hutchinson ve Kevin N’Koudou’da kadroda yer almadı.

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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında yarın saat 19.00’da Adana Demirspor’a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda bu mücadelenin kamp kadrosu belli oldu. Kara Kartal’da sakatlığı bulunan Tayyip Talha Sanuç, Dele Alli ve Rachid Ghezzal'in yanı sıra Atiba Hutchinson ve Kevin N’Koudou’da kadroda yer almadı.

Beşiktaş’ın kamp kadrosu şu futbolculardan oluşuyor:

“Met Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Nathan Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Welinton Souza Silva, Arthur Masuaku, Roman Saiss, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Alexandru Makim, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Gedson Fernandes ve Tayfur Bingöl”

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