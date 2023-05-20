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HABER /  DÜNYA

Almanya’da seçime yoğun ilgi! Kalabalık izdiham yarattı: Uzun kuyruğun ucu bucağı yok!

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Almanya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy vermeye gidenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye başladı.

Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya’daki Türkler, 24 Mayıs’a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğu’nda sabahın erken saatlerinde sandıkların açılmasını bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Köln’de seçmenler kurulan 24 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

İki kilometre kuyruk

Frankfurt Başkonsolosluğu önünde, iki kilometreyi bulan seçmen kuyruğu dikkati çekti. Bekleme süreleri üç saati aştı.

Çeşitli camiler, tarikatlar ve AK Parti örgütleri en uzak köşelerden otobüs ve minibüslerle seçmen taşırken, oy verme işleminin ilk günü olması nedeniyle bu denli büyük ilginin olduğu sanılıyor.

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