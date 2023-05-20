Ferman Toprak eşi kiminle evli? Karısı Hilal Öztürk Toprak kaç yaşında, boşandılar mı?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de şarkıcı Ferman Toprak olacak. Özel hayatı ile de sık sık magazin gündemine düşen Ferman Toprak, 2017 yılında Hilal Öztürk ile evlendi. Adel Su adında bir de kızı var. Peki Ferman Toprak'ın eşi kimdir, ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

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Sık sık boşanma ve şiddet olayları ile magazin basınında yer bulan şarkıcı Ferman Toprak 2017 yılında Hilal Toprak ile evlendi. Ferman Toprak'ın eşi merak konusu oldu. Peki kimdir Hilal Öztürk, nereli, kaç yaşında?

Ferman Toprak'ın eşi Hilal Toprak, bir dönem ayrılık açıklamasıyla gündeme gelmişti. Magazin basınında şiddet haberleri ile anılan Hilal Toprak 2. Sayfa'ya konuşmuştu. 2. Sayfa’ya konuşan Hilal Toprak, 'Bir anlık sinir ve patlama anıydı. Yazmamam gerekirdi. Birbirimizi çok seviyoruz ve aşığız. Arada tartışmalar yaşansa da boşanma asla olmayacak.' açıklamasını yapmıştı.

Ferman Toprak kimdir?

Adıyaman‘ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa‘nın İzol aşiretinden olan Ferman Toprak, 30 Ocak 1975 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Doktor olan babası Adana’ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi.

İlk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul’a gitti. 1997 yılında da “Böyle Giderse / Kurşunlara Geleyim” adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul’da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş’taki Keyifli Meyhane’de sahneita’da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler’de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme’de açtığı yazlık mekan “İnadına” takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılında ‘Ferman Zamanı’ isimli albümünü, 2011 yılında ‘Saygılarımla’ adlı albümünü çıkardı. 'Hayatı Tespih Yapmışım' şarkısıyla ün kazanan şarkıcı Ferman Toprak, Hilal Öztürk ile 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin Adel Su adında bir kızı var.