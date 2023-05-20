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Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan kaç öğrenci okuluna döndü?

Deprem bölgesinden diğer illere nakil olan kaç öğrenci okuluna döndü?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere nakil olan 82 bin 405 öğrencinin kendi okullarına geri döndüğünü bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanan büyük afetin ardından okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımızda en kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerimize başlamakla bölgedeki yaşamın olağan akışına kavuşmasına öncülük ettik. Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 82 bin 405’i okullarına geri döndü" ifadelerini kullandı.

Depremin yaşandığı illere dönüş yapan öğrenci sayısına ilişkin bilgilerin bulunduğu bir grafiğe de yer yer veren Özer'in paylaşımında, 82 bin 405 öğrencinin şehirlere göre dağılımı şu şekilde:

"Kahramanmaraş 26 bin 361, Hatay 15 bin 431, Malatya 12 bin 51, Adıyaman 10 bin 652, Gaziantep 9 bin 533, Adana 2 bin 711, Osmaniye 2 bin 411, Şanlıurfa bin 521, Diyarbakır bin 467, Kilis 267."

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