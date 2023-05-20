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Yunanistan'da "Türk adayları destekleyin" çağrısı

Yunanistan'da "Türk adayları destekleyin" çağrısı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Yunanistan'da yarın yapılacak genel seçimlerde Batı Trakya'daki Türk adayların desteklenmesi çağrısında bulundu.

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Yunanistan'da yarın yapılacak genel seçimler dolayısıyla ABTTF açıklama yayımladı.

Açıklamada, "ABTTF olarak Yunan Parlamentosunda toplumumuzun sesinin duyurulması, sorun ve taleplerinin dile getirilmesi için oy kullanma hakkına sahip tüm Batı Trakya Türklerini 21 Mayıs’ta mutlaka sandığa giderek Türk adayları desteklemeye çağırıyoruz.” denildi.

Batı Trakya Türk toplumuna mensup birçok ismin de çoğunluk partilerinden aday olarak Yunan meclisine girmek için yarışacağı kaydedilen açıklamada, "21 Mayıs’ta Türk’ün oyu Türk’e" çağrısı yapıldı.

Batı Trakya'da, 21 Mayıs'taki seçimlerde Yeni Demokrasi Partisinden Mustafa Katrancı, Sevil Pehlivan, Hümeyra Ahmetoğlu, Yusuf Deli, SYRİZA Partisinden Hüsamettin Mehmet, Özgür Ferhat, Hüseyin Zeybek, PASOK Partisinden Sibel Mustafaoğlu, Berrin Deliibrahim, Burhan Baran ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan geçen yıl ihraç edilen İlhan Ahmet, Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) Ali Kamber, İbrahim Kiracı ve Maksun Birgül, Yunan Çözümü Partisinden Cemali Trampa, MERA 25'ten Ali Bülbül, Nesrin Hasanoğlu, Gökmen Musa, Yunanistan Komünist Partisinden (M-L) Damla Nurioğlu, Mustafa Erhan, Enosi Kentroon Partisinden ise Ergin Ahmet olmak üzere 21 Türk aday yarışacak.

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