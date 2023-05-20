BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kan donduran itiraf! Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş

Kan donduran itiraf! Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş

İSTANBUL Ataşehir’de 3 yıl önce öldürülen 55 yaşındaki Aziz Ürün’ün damadı Osman K. tarafından parayla tutulan tetikçiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Ataşehir’de 6 Ağustos 2020 günü Aziz Ürün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı ve tanık E.E.’nin ifadesine başvuruldu. E.E. ifadesinde Aziz Ürün’ün damadı Osman K. ile ortak bir iş yaptıklarını Ürün’ün ölümünden sonra yaptıkları bir konuşmada Osman K.’nın olayı itiraf ettiğini öne sürdü.

Osman K.’nın bir konuşmasında kendisine; “Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ve Hüseyin U. isimli şahıslara para verdim. Bunlar bacağından yaraladı ama kayınpederim vefat etti” dediğini öne sürdü.

Biri daha önce de cinayet işlemiş

 Şüpheliler Selahattin E.(41) ve Hüseyin U. (25) önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikisinin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilirken, Selahattin E.’nin daha önceden Adana’da karıştığı bir cinayetten 18 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Turgay Demirel FIBA Onursal Başkanı Oldu
Turgay Demirel FIBA Onursal Başkanı Oldu
Baha kaç yaşında, aslen nereli? Şarkıcı Baha evli mi, eşi kimdir?
Baha kaç yaşında, aslen nereli? Şarkıcı Baha evli mi, eşi kimdir?
Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu
Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
Antalya'da denize giren bir kişi boğuldu
Meral Akşener seçimden sonra ilk kez konuşuyor! 'Başbakan olacağım' deyip hüsran yaşamıştı
Meral Akşener seçimden sonra ilk kez konuşuyor! 'Başbakan olacağım' deyip hüsran yaşamıştı
THY Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak
THY Avrupa Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak
Şanlıurfa'da deprem konutlarının 6 ay sonra teslim edilmesi öngörülüyor
Şanlıurfa'da deprem konutlarının 6 ay sonra teslim edilmesi öngörülüyor
Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni başdanışman atadı! Erdoğan paylaşımları olay
Kemal Kılıçdaroğlu kendine yeni başdanışman atadı! Erdoğan paylaşımları olay
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a kınama
Trabzonspor'dan Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'a kınama
Kuru Otlar Üstünde filmi konusu nedir, nerede geçiyor? Kuru Otlar Üstünde nerede çekildi?
Kuru Otlar Üstünde filmi konusu nedir, nerede geçiyor? Kuru Otlar Üstünde nerede çekildi?
İstanbul'da Ramazan'da yemek yiyenlerin görüntülerini çeken yabancı uyruklu yakalandı
İstanbul'da Ramazan'da yemek yiyenlerin görüntülerini çeken yabancı uyruklu yakalandı
Milli savaş gemileri Güney Asya’da fuara katılacak
Milli savaş gemileri Güney Asya’da fuara katılacak