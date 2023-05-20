Kan donduran itiraf! Kayınpederini öldürmek için tetikçi tutmuş

İSTANBUL Ataşehir’de 3 yıl önce öldürülen 55 yaşındaki Aziz Ürün’ün damadı Osman K. tarafından parayla tutulan tetikçiler tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

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Ataşehir’de 6 Ağustos 2020 günü Aziz Ürün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı ve tanık E.E.’nin ifadesine başvuruldu. E.E. ifadesinde Aziz Ürün’ün damadı Osman K. ile ortak bir iş yaptıklarını Ürün’ün ölümünden sonra yaptıkları bir konuşmada Osman K.’nın olayı itiraf ettiğini öne sürdü.

Osman K.’nın bir konuşmasında kendisine; “Kayınpederimi vurmaları için Selahattin E. ve Hüseyin U. isimli şahıslara para verdim. Bunlar bacağından yaraladı ama kayınpederim vefat etti” dediğini öne sürdü.

Biri daha önce de cinayet işlemiş

Şüpheliler Selahattin E.(41) ve Hüseyin U. (25) önceki gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikisinin de çeşitli suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilirken, Selahattin E.’nin daha önceden Adana’da karıştığı bir cinayetten 18 yıl kesilmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.