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Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün deprem bölgesini ziyaret edecek. Erdoğan'ın deprem bölgesindeki ilk durağı Adıyaman olacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Adıyaman'da kurulan konteyner kenti ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı daha sonra Kahramanmaraş'a geçecek. Son olarak Ramazan Bayramı'nda gittiği şehirde bir kez daha depremzedelerle bir araya gelecek.

Açılışa katılacak

Erdoğan, yarın da depremin etkilediği illerden olan Hatay ve Gaziantep'i ziyaret edecek. Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan Defne Devlet Hastanesi, yarın Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

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