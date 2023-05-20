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THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası

THY'den Ankara-İstanbul seferlerinde indirimli bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümü nedeniyle İstanbul-Ankara arasındaki seferlerde yüzde 40 indirimli biletlerini satışa sundu.

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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 20-25 Mayıs'ta alınacak biletlerle 26-28 Mayıs'ta yurt içinden İstanbul ve Ankara'ya yüzde 40 indirimli seyahat edilebilecek.

İstanbul ve Ankara'dan yurt içine seyahat etmek isteyenlere ise 20-26 Mayıs'ta alacakları biletlerle 29 Mayıs-4 Haziran tarihlerindeki tek yön seyahatlerinde yüzde 40 indirim uygulanacak.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiye THY'nin internet sitesinden erişebiliyor.

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