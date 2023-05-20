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İzmir'de dehşet veren olay! Eşini tüfekle yaralayıp intihar etti

İzmir'de dehşet veren olay! Eşini tüfekle yaralayıp intihar etti

İZMİR'in Bergama ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle yaralayan adam, aynı silahla intihar etti. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Nedim Y,. boşanma aşamasında olduğu eşi B.Y. (29) ile Gaziosmanpaşa Mahallesinde tartıştı. Yanındaki tüfekle eşini yaralayan Nedim Y., daha sonra bir aracın içerisinde başına ateş ederek intihar etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Nedim Y.'nin öldüğünü belirlerken, bacağından yaralanan B.Y.'yi de Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırdı. B.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Nedim Y.'nin bir süredir işsiz olduğu, eşi B.Y.'nin de 2 çocuğuyla babasının evinde kaldığı ifade edildi.

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