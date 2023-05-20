BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,42
ALTIN 1.260,46
HABER /  GÜNCEL

81 ilin valiliğine genelge gitti! Depremzedelerin yol masrafları karşılanacak!

81 ilin valiliğine genelge gitti! Depremzedelerin yol masrafları karşılanacak!

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı 81 il valiliğine ‘Afetzedelerin Geri Dönüş İşlemleri ve Yol Masraf Ödemeleri’ konulu genelge gönderdi.

Abone ol

Genelgede diğer illerden afet bölgesine, afet bölgesinden geçici olarak yaşadıkları diğer illere, afet bölgesinden afet bölgesine gidiş dönüş yapmak isteyenlerle ilgi tahliye taleplerinin karşılanması işlemlerinin kesintisiz şekilde devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda; Afetzede vatandaşların geri dönüş ve yol masraflarının karşılanması iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Valilik/Kaymakamlık bünyesinde daha önce oluşturulan birimler görevlerine devam edecek. İhtiyaç durumunda teknik ekipman ve personel bakımından destek sağlanacak. Belirlenen tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarının adres ve iletişim bilgiler Valilik/Kaymakamlık internet ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

Geri dönmek isteyen afetzedelerin bilet ücretleri karşılanacak

Yol Masraf Belgesi talep eden depremzede vatandaşlar “https://tahliye.afad.gov.tr” adresinden sisteme giriş yapabilecek. Tahliye ve geri dönüşler konusunda müracaat noktalarına başvuran afetzedelerin de bilet ücretleri karşılanacak. Kendi imkanları ile bilet alan afetzedelerin talep etmeleri halinde bilet ücretleri ödenecek, yapılacak ödemelerin depremzede vatandaşların TC Kimlik Numaraları üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Çıkış illerindeki tahliye bilgilendirme ve başvuru noktalarına müracaat yapamadan afet bölgesindeki merkezlere ulaşan afetzedelere de gerekli kolaylıklar sağlanarak talepleri halinde yol masraf tutarları karşılanacak. 7/24 çalışma esaslı oluşturulan tahliye ve müracaat merkezlerine başvuran vatandaşların ulaşım noktasında uygun vasıtalarla gidiş dönüşlerinde gerekli her türlü imkan ve kolaylık daha önce yapıldığı şekilde kesintisiz yürütülecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan flaş karar! 500 isim için harekete geçildi: Aralarında Obama da var!
Rusya'dan flaş karar! 500 isim için harekete geçildi: Aralarında Obama da var!
NBA'de Miami Heat, Boston Celtics karşısında farkı 2'ye çıkardı
NBA'de Miami Heat, Boston Celtics karşısında farkı 2'ye çıkardı
Hatay'da 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Hatay'da 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Anne Kart başvuru ücreti 2023 kaç para, nereden başvuru yapılır?
Anne Kart başvuru ücreti 2023 kaç para, nereden başvuru yapılır?
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çıkış! "Seçimden sonra benim yerime kayyum atayabilirler!"
Ekrem İmamoğlu'dan flaş çıkış! "Seçimden sonra benim yerime kayyum atayabilirler!"
Rize Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
Rize Millet Bahçesinin ihalesi yapıldı
Türk Hava Yolları kuruluşunun 90'ıncı yılını kutluyor
Türk Hava Yolları kuruluşunun 90'ıncı yılını kutluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi! "Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez"
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere seslendi! "Vizyonu, hayali, ideali, hedefi olmayanlar ufuk çizemez"
Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı
Bahar Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'da başladı
Türkiye yine ürettiği elektrikten fazlasını tüketti!
Türkiye yine ürettiği elektrikten fazlasını tüketti!
İstanbul'da konut kampanyası başvuru nasıl yapılır? Konut taksitleri kaç lira?
İstanbul'da konut kampanyası başvuru nasıl yapılır? Konut taksitleri kaç lira?
Erzincan’da sağanak yağış bekleniyor!
Erzincan’da sağanak yağış bekleniyor!