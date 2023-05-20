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Ekrem İmamoğlu'dan flaş çıkış! "Seçimden sonra benim yerime kayyum atayabilirler!"

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında "Seçimden sonra İBB'ye kayyum atamak dahil her şeyi yapabilirler. Seçim var diye benim dosyamı nadasa yatırdılar, bekletiyorlar" dedi. İmamoğlu, "İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır" diyen AK Parti İBB Sözcüsü'ne de cevap verdi.

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AK Parti'nin İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimlerine işaret ederek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…" demişti. İmamoğlu, o sözler sonrası İBB'ye seçimden sonra kayyum atanması dahil her türlü şeyin yapılabileceğini söyledi. 

O çocuk kötü abilerini örnek alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu FOX TV'de Liderler FOX'ta programında flaş açıklamalar yaptı. AK Parti Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın sözleri için "O çocuk kötü abilerini örnek alıyor" diyen Ekrem İmamoğlu, İBB'ye kayyum atanmasının söz konusu olup olmadığı sorusuna cevap verdi. 

Yargı bana karşı silah olarak kullanılıyor

İktidarın, 2018'de İstanbul'da tekrarlanan yerel seçim için "Sandık başlarında yaklaşık 800 terörist vardı" ve ardından "İBB'de şu kadar terörist var" gibi söylemlerinin temelsiz iftiralar olduğunu belirten İmamoğlu, yargının uzun zamandır kendisine karşı bir araç olarak kullanıldığını söyledi.

Seçimde oy kaybettirir diye nadasa aldılar

Bana 'ahmak' diyene 'ahmak' dedim diye bana hapis cezası veren bu iktidar her şeyi yapabilir” diyen İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bunlar her şeyi yaparlar! Seçim var diye benim hapis cezasını, 8-10 puan kaybederler diye 'nadas’a aldılar, bekliyorlar! Kayyum da atarlar, her şeyi yaparlar.

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