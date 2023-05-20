Rusya'dan flaş karar! 500 isim için harekete geçildi: Aralarında Obama da var!

Rusya, aralarında ABD eski Başkanı Barack Obama'nın da olduğu 500 ABD vatandaşının ülkeye girişini yasakladıklarını duyurdu.

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ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Biden yönetiminin düzenli olarak uyguladığı Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı 500 ABD vatandaşının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ülkeye giriş yasağı getirilen 500 kişi arasında eski ABD Başkanı Baracak Obama'nın da bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, casusluk şüphesiyle Mart ayında tutuklanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in konsolosluk erişimine yönelik son talebinin de reddedildiği bildirildi.