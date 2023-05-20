Türkiye yine ürettiği elektrikten fazlasını tüketti!

Türkiye'de dün günlük bazda 810 bin 409 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 816 bin 613 megavatsaat oldu.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 768 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 611 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 810 bin 409 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 816 bin 613 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,6 ile ithal kömür izledi.

Türkiye, dün 3 bin 950 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 131 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.