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Kayserispor ile Alanyaspor 14. kez karşılaşacak

Kayserispor ile Alanyaspor 14. kez karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki ekip lig tarihinde 14. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

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Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Kayserispor ile Alanyaspor lig tarihinde 14. kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 13 müsabakada Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 9 kez kazandı. 2 maç da berabere bitti.

Sarı kırmızılılar, rakibine 14 gol atarken kalesinde ise 32 gol gördü. Kayserispor, rakibi ile oynadığı son 9 maçta galip gelemedi. Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 3-1’lık sonuçla kazanmıştı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 19.00’da başlayacak. İki takım arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0
2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0
2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2
2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2
2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0
2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1
2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1
2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0
2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1
2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3
2021/2022 Kayserispor- Alanyaspor 1-2
2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1

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