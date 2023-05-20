İstanbul'da tramvay raydan çıktı! Gülhane virajını alamadı!

İstanbul'da Kabataş istikametine seyir halindeyken Sultanahmet ile Gülhane durakları arasında virajda raydan çıkan tramvay, Metro İstanbul ekiplerinin çalışmaları ardından tekrardan raylara alındı.

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İstanbul'da Kabataş istikametine seyir halinde olan tramvay, Sultanahmet ile Gülhane durakları arasındaki virajda raydan çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen teknik ekipler çalışma başlattı. Kaza nedeniyle Sultanahmet ile Sirkeci arasında bir süre sefer yapılamazken, çalışmalar sonrası seferler kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Tramvay seferlerinin bitmesiyle gece saat 01.00 itibariyle Metro İstanbul ekipleri, tramvayın tekrardan raylara alınması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu raydan çıkan tramvay tekrardan raylara alındı.