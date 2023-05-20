ABD, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı vermeye hazırlanıyor!

RUSYA-Ukrayna savaşı sürerken ABD ve müttefikleri, pilotlara gerekli eğitimin verilmesinin ardından Ukrayna'ya F16'lar dahil dördüncü nesil savaş uçakları gönderecek.

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ABD ve müttefikleri, pilotlara gerekli eğitimin verilmesinin ardından Ukrayna'ya F16'lar dahil dördüncü nesil savaş uçakları gönderecek. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, G7 Liderler Zirvesi marjında bulunduğu Japonya'nın Hiroşima kentinde basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 mevkidaşlarına, F16'lar dahil dördüncü nesil savaş uçakları konusunda Ukraynalı pilotları eğitmek için ortak bir çabayı destekleyeceğini bildirdiğini kaydeden Sullivan, bu zamana kadar sözlerini yerine getirerek Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları desteği sağladıklarına dikkati çekti.

Eğitim ilerledikçe birkaçı teslim edilecek

Sullivan, artık Ukrayna'nın savunmasına yönelik uzun vadeli taahhütlerinin bir parçası olarak Ukrayna hava kuvvetlerini geliştirmeyi görüştüklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda eğitim ilerledikçe, uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edeceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Başkan Biden'ın daha önce de F16 seçeneğini masadan kaldırmadığını belirttiğine işaret eden Sullivan, Ukrayna'ya bu zamana kadar verilen desteğin çatışmaların gerekliliklerine göre yapıldığını söyledi.

'Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırmasını..'

Sullivan, verilen destekle Ukraynalıları, karşı saldırı yoluyla savaş alanında ilerleme kaydedecek duruma getirdiklerini, dördüncü nesil savaş uçaklarının Ukrayna'nın ileride Rusya'ya karşı caydırıcılık ve savunma yapabilmelerini sağlamanın bir parçası olduğunu anlattı.

İlk aşamada Ukraynalı pilotlara eğitim verileceğini bildiren Sullivan, zamanla uçakların tedarikinin nasıl yapılacağını belirlemek için müttefikler ve Ukraynalılarla birlikte çalışacaklarını, bu kararların askeri komutanların tavsiyeleriyle verildiğini ifade etti.

Hali hazırda F-16'ya ihtiyaçları yok

Sullivan, halihazırda Ukraynalıların ana ihtiyaçlarının F16 olmadığını düşündüklerini, gelecekte buna ihtiyaç duyacakları için uygun zamanlamanın, eğitimin şu an başlaması yönünde olduğunu aktardı.

Diğer yandan ABD'nin ve diğer ortakların, Ukrayna'nın F16'larla Rusya topraklarına saldırmasını desteklemediklerini yineleyen Sullivan, Ukraynalıların da bu uyarıya uymaya hazır olduklarını belirttiklerine işaret etti.

Sullivan, eğitimin ne kadar süreceği konusunda bilgi vermedi.

Zelenskiy Japonya'ya gidiyor ABD Başkanı Biden'ın, G7 zirvesine katılmak üzere Japonya'ya gidecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin Sullivan, bu konuda resmi bir açıklamalarının henüz olmadığını ancak Biden'ın Zelenskiy ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Sullivan, Ukrayna liderinin Japonya'ya nasıl geldiği konusundaki soruya yanıt vermedi ancak ABD'nin seyahate bir dahli olmadığını bildirdi.

Biden'dan F-16 eğitimi verilmesine onay

Amerikan basınına göre, Biden'ın Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi planını destekleyeceğini söylediğini aktaran ABD'li yetkililer, bunun ABD'nin Ukrayna'ya F-16 göndermesi için bir adım olduğunu kaydetmişti.

Yetkililer, Biden'ın bu savaş uçaklarının ne zaman, kaç tane ve kim tarafından verileceğine ilişkin kararların gelecek aylarda eğitim devam ederken alınacağını söylediğini aktarmıştı. Yetkililer ayrıca söz konusu eğitimin Avrupa'da verileceğini ve gelecek haftalarda başlayacağını bildirmişti.

Zelenskiy'den Biden'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaptığı Twitter paylaşımında söz konusu bilgiyi doğrulayarak, "ABD ve Sayın Biden'ın uluslararası savaş uçağı koalisyonunu desteklemeye yönelik tarihi kararını memnuniyetle karşılıyorum. Bu karar, gökyüzündeki ordumuzu daha da güçlendirecektir. Hiroşima'daki G7 Zirvesi'nde bu kararın uygulanmasını görüşeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası koalisyon kurulmuştu

İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir "uluslararası koalisyon" üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.

Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirmişti.