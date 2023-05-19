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YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı! Erdoğan ve Kılıçaroğlu'nun oy oranı belli oldu

YSK kesin seçim sonuçlarını açıkladı! Erdoğan ve Kılıçaroğlu'nun oy oranı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu 44.88, Sinan Oğan 5.17, Muharrem İnce ise 0.43 oranında oy aldı.

Ayrıntılar geliyor... 

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