BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,46
ALTIN 1.247,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İSTANBUL'da yabancı uyruklu şahısları Türkiye'ye getirip sahte belgelerle organ ticareti yaptıkları tespit edilen 14 şüpheli yakalandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 14 şüphelinin, yabancı uyruklu şahısları Türkiye'ye getirerek sahte belgelerle resmi kurumlardan karar almak suretiyle 'Organ ve Doku Ticareti' yaptıkları, Türkiye'de yapamadıklarını ise Özbekistan'da gerçekleştirdikleri tespit edildi.

14 şüpheli yakalandı

Soruşturma çerçevesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'organ ve doku ticareti' suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi, ayrıca ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan operasyon sonucu 14 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Araç almayı düşünenler dikkat: İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu!
Foto Galeri Araç almayı düşünenler dikkat: İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da 870 litre kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ'da 870 litre kaçak içki ele geçirildi
Emrah Altıntoprak kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Emrah Altıntoprak boyu kaç?
Emrah Altıntoprak kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Emrah Altıntoprak boyu kaç?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la 1 saat baş başa görüştü! 'İsteklerine boyun eğmeyeceğim' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la 1 saat baş başa görüştü! 'İsteklerine boyun eğmeyeceğim' demişti
Erzurum'da İYİ Parti ilçe binası taşlı saldırıya uğradı
Erzurum'da İYİ Parti ilçe binası taşlı saldırıya uğradı
AÖF final sınavı tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
AÖF final sınavı tarihleri 2023: AÖF sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?
İBB'nın basın davetinde Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı yazıldı
İBB'nın basın davetinde Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı yazıldı
Milli korvet TCG Burgazada İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı
Milli korvet TCG Burgazada İzmir'de vatandaşların ziyaretine açıldı
Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
Hakkari merkezli uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu
Avrupa'nın en yoğun havalimanı, İstanbul Havalimanı oldu
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Türk seyahat acentesine kundaklama girişimi! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Almanya'nın sicili temiz değil
Türk seyahat acentesine kundaklama girişimi! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Almanya'nın sicili temiz değil
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları barış anlaşmasını görüştü
Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları barış anlaşmasını görüştü