Araç almayı düşünenler dikkat: İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu!

Nisan ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 172 bin 450 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi İkinci el online pazarda nisanda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 680'le Volkswagen oldu.