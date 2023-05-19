Araç almayı düşünenler dikkat: İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu!
Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı. İşte İkinci elde en çok satılan otomobiller ve satış rakamları...
İkinci el araç piyasasında en çok satılan otomobil markaları belli oldu.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 10 azalışla 172 bin 450 adet oldu.
Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.
Nisan ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 172 bin 450 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi İkinci el online pazarda nisanda en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 21 bin 680'le Volkswagen oldu.