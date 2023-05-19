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Türk seyahat acentesine kundaklama girişimi! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Almanya'nın sicili temiz değil

Türk seyahat acentesine kundaklama girişimi! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Almanya'nın sicili temiz değil

ALMANYA'da bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iş yeri sahibini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Almanya'nın Türklere yapılan saldırıları aydınlatma konusunda maalesef sicili temiz değil" diye konuştu.

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Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stuttgart kentinde bir Türk seyahat acentesini kundaklama girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, sabah saatlerinde yaşanan olayın ardından ardından iş yeri sahibini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

"Bana verdiği cevap çok önemli"

Çavuşoğlu, "Aradım 'Geçmiş olsun, devletimiz yanınızda' dedim ve şikayette bulunup bulunmadığını sordum. Bana verdiği cevap çok önemli. 'Bugüne kadar bize yönelik özellikle PKK'nın ve ırkçıların hangi saldırısının hesabı soruldu, aydınlatıldı, güvenmiyorum bunlara' dedi. Kaç tane ırkçı saldırı oldu, camilere saldırı oldu. İşte Soligen olsun, birkaç sene önce Frankfurt'ta vatandaşlarımızı taradılar öldürdüler. Hiçbiri aydınlatılamıyor. Benim Avrupa, Almanya karşıtlığım yok. Ben her ülkeyle iyi geçinmek isterim. Almanya'nın bu konularda maalesef sicili temiz değil. İlgili bakana da söyledim, İçişleri Bakanına da söyledim gittiğimde, şimdiki bakana da söyledim. Irkçı ve İslami motifli saldırıların hiçbiri aydınlatılmadı“ diye konuştu.

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