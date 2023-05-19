BIST 4.502
DOLAR 19,81
EURO 21,41
ALTIN 1.250,79
HABER /  SEÇİM

Muharrem İnce’nin köyünde Erdoğan'ın oyları Kılıçdaroğlu’nu üçe katladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muharrem İnce’nin köyünde Erdoğan'ın oyları Kılıçdaroğlu’nu üçe katladı

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce’nin Yalova'daki köyünde vatandaşların büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi. Erdoğan, Elmalık köyünde oyların yüzde 67,73’ünü alırken, Kılıçdaroğlu ise yüzde 22,5 oy aldı.

Abone ol

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin köyünde vatandaşlar tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yana kullandı.

Köyde kurulan 5 sandıkta toplam 980 oy alan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaklaşık üç kat fark attı.

Köyde oyların yüzde 67.73’ünü Erdoğan alırken, Kılıçdaroğlu ise 322 oyla yüzde 22,5'te kaldı.

Muharrem İnce adaylıktan çekilmesine rağmen köylülerinden 57 oy aldı. Elmalık’ta Sinan Oğan’a ise 88 oy çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
PSG, takım kaptanı Marquinhos ile sözleşme uzattı
PSG, takım kaptanı Marquinhos ile sözleşme uzattı
Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman? Bakan Özer sınav takvimini açıkladı
Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman? Bakan Özer sınav takvimini açıkladı
Dünya kuruyor! Son 30 yılda dünyadaki büyük göllerin yüzde 53'ü küçüldü
Dünya kuruyor! Son 30 yılda dünyadaki büyük göllerin yüzde 53'ü küçüldü
Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi liderinin konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi
Pakistan'da Cemaat-i İslami Partisi liderinin konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi
Volkswagen'in elektrikli ticarisi ID. Buzz için tercihi Goodyear oldu
Volkswagen'in elektrikli ticarisi ID. Buzz için tercihi Goodyear oldu
Tarkan, Cumhuriyet'in 100 yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
Tarkan, Cumhuriyet'in 100 yılı ve Atatürk için yazdığı marştan bir bölüm paylaştı
Depremzedelerle ilgili paylaşım yapan CHP'li başkan görevden alındı
Depremzedelerle ilgili paylaşım yapan CHP'li başkan görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz buluşma! İstanbul Modern'i ziyaretinde duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz buluşma! İstanbul Modern'i ziyaretinde duyurdu
Galatasaray’ın yeni evi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin temel atma töreni yapıldı
Galatasaray’ın yeni evi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin temel atma töreni yapıldı
Trabzon'a "Astoria Grande" kruvaziyeri 555 turist geldi
Trabzon'a "Astoria Grande" kruvaziyeri 555 turist geldi
Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kızılcık Şerbeti Mustafa kimdir, Fatih'in abisi Mustafa gerçekte kim oynuyor?
Kızılcık Şerbeti Mustafa kimdir, Fatih'in abisi Mustafa gerçekte kim oynuyor?