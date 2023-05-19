Çin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Büyükelçilik personeli ve Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarının katıldığı törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Büyükelçi Musa, konuşmasında, 19 Mayıs 1919 tarihinin, "Bağımsızlık benim karakterimdir." diyen bir önderle yürüyen halkın, özgürlük ve bağımsızlık tutkusuyla işgalci güçlere karşı verdiği onurlu mücadeleyi temsil ettiğini belirtti.

Bu mücadelenin tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milletine boyun eğdirebileceğini sananların hayallerini kursaklarında bıraktığını ifade eden Musa, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.' diyerek milletinden aldığı güç ve destekle Türk milletinin kaderini ve tarihin akışını değiştirmiştir." dedi.

Her ülkenin genç nüfusunun, o ülkenin gücü ve geleceğinin teminatı olduğunu, Türkiye gibi nüfusunun büyük bölümü genç ve dinamik olan bir ülke açısından, gençlerin ülkesine yararlı olacak şekilde yetişmelerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Musa, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde ortaya koyduğumuz 'Türkiye Yüzyılı' hedefimize de ancak gençlerimizin gerek Türkiye’de gerek uluslararası alandaki başarılarıyla ulaşılması mümkündür." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Musa, tüm vatandaşların bayramını kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz silah arkadaşlarını anarak tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.