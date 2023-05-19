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HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

CHP'nin Suriyelileri gönderme planının ayrıntıları belli oldu PKK devletçiğini tanıma iddiası

CHP'nin Suriyelileri gönderme planının ayrıntıları belli oldu PKK devletçiğini tanıma iddiası

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin Suriyeli sığınmacıları ABD ile görüşüp YPG'nin denetimindeki Fırat'ın doğusuna göndermeyi düşündüğünü söyledi.

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Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin Suriyeli sığınmacıları gönderme planının ayrıntılarını CNN Türk canlı yayınında anlattı.

Seçim sonrası Kılıçdaroğlu milliyetçi söylemin dozunu artırdı. Suriyelilerin hepsinin gönderileceği vaadini yineledi. Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a destek veren ATA İttifakı'nın bileşenlerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. 

Görüşmenin olası sonuçlarının değerlendirildiği CNN Türk canlı yanınında Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin Suriyeli sığınmacıları gönderme planıyla ilgili vahim bir iddiayı paylaştı.

Konuya ilişkin edindiği kulisi aktaran Özçelik, CHP yönetiminin Şam yönetimiyle görüşüp mültecileri geri gönderme düşüncesinin olmadığını öğrendiğini söyledi. 

"PKK devletçiğini tanıma anlamına gelir"

Özçelik, programda şunları söyledi: 

"CHP yönetimi Amerikalılarla görüşecekmiş. Fırat'ın doğusunda orada nitelikli sanayi bölgeleri kuracaklarmış, istihdam yaratıp sığınmacılar gönderilecekmiş. Amerika'nın kurduğu PKK devletçiliğini tanıma anlamına gelir."

ABD'nin Güneydoğu'da nitelikli serbest bölgeler düşüncesi

Özçelik, ayrıca eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in ABD seyahatine ilişkin anektodu aktardı.

Bir dönem bakan danışmanlığı yapan ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda çalışan Özçelik, "Nitelikli serbest bölgeler İsrail ile bağlantılıdır. Bu BOP projesinin bir parçasıdır." dedi.

Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı 'nitelikli serbest bölgeler Urfa, Diyarbakır, Mardin'de olabilir' dedi. Tüzmen de 'limanlara yakın yerler varken niye oralarda kuruluyor?' deyince salonda buz gibi hava esmişti." dedi.

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