Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs Pazar günü orada halkla buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Nisan (Pazar) günü saat 17.00’da Gaziantep'teki İstasyon Meydanı’nda halkla buluşacak.

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28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, seçimden dolayı deprem bölgesine çok çirkin yaklaşımda bulunulduğunu belirterek, depremzedeleri tekrar ziyaret edeceğini, vatandaşların eksiklerini gidermek için talimat verileceğini ve onları moralize etmenin gayreti içinde olacağını ifade etti.