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AK Parti Sözcüsü'nden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır

AK Parti Sözcüsü'nden Ekrem İmamoğlu'na gözdağı: Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır" paylaşımı yaptı.

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AK Parti'nin İBB Meclisi Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimlerine işaret ederek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gözdağı verecek bir paylaşımda bulundu: "Özel olarak ilgileneceğiz, az sabır."

Murat Türkyılmaz, Twitter hesabından İmamoğlu için, "İBB Başkanı ve yönetimi ile ilgili dosya epey kabardı. Seçim geçsin özel olarak ilgileneceğiz, az sabır…" ifadelerini paylaştı. İşte Türkyılmaz'ın o paylaşımı:

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