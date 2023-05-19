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Ülkü Ocakları 100 bin gence ODAK2023 yazılımı hediye edecek

Ülkü Ocakları 100 bin gence ODAK2023 yazılımı hediye edecek

"Yapay Zeka İçeren Dikkat, Odaklanma, Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı" için "https://ulkuocaklari.org.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

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Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, hazırladıkları ODAK2023 yazılımını 100 bin gence hediye edeceklerini bildirdi.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hediye edecekleri yazılımla gençlerin daha hızlı okuyacağını belirtti.

Gençlerin ODAK2023 ile okuduklarını daha iyi anlayacağını, lise ve üniversiteye giriş sınavında büyük avantaj elde edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Bu vesileyle Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan ve 100 bin gence hediye edilecek ODAK2023, "Yapay Zeka İçeren Dikkat, Odaklanma, Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı" şeklinde tanımlanıyor.

Yazılım hediyesi için "https://ulkuocaklari.org.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.

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