Süper Lig ekibi, Alexis Sanchez ile görüşmelere başladı

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Marsilya ile yollarını ayıracak Şilili golcü Alexis Sanchez'i kadrosuna katacağı iddia edildi.

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Tüm planlarını Şampiyonlar Ligi'ne göre yapan Galatasaray, şimdiden gelecek sezonun kadrosunu şekillendiriyor. Hedef; yeni sezonda hücum bölgesini Mauro Icardi ile Alexis'e emanet etmek.

Arjantinli süper starın da takımda kalmak istemesinin ardından Paris Saint-Germain'le görüşmeler başladı. Hedef; haziran sonuna kadar Icardi, transferini çözmek. Galatasaray, önceliği Mauro Icardi'ye verse de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis'in yerine de takıma yeni bir isim kazandırılacak.

Marsilya'dan ayrılacak

Bu listenin en tepesindeki futbolcu ise Şilili yıldız Alexis Sanchez... Tecrübeli futbolcuyu yaz transfer döneminde de isteyen Sarı-Kırmızılılar, anlaşma sağlayamamış, Sanchez de Marsilya'ya imza atmıştı. Fransız ekibinden yeni sözleşme için teklif alamayan Sanchez, Marsilya'dan ayrılmayı planlıyor.

Görüşmeler başladı

Bunu fırsat bilen Sarı-Kırmızılılar da oyuncuya şimdiden teklif götürdü. Hatta Şili basınına yansıyan haberlere göre; Galatasaray transfer komitesi, oyuncuyla ve menajeriyle görüşmelere başladı. Şili basını, Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğuna vurgu yaparken, Alexis'in de Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a 'evet' diyebileceğinin altını çizdi.